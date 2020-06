Il Processo rivela: sorpasso Milan sul bomber che piace a Sarri

E’ la merce più ambita in tutta Europa: un vero bomber. E’ su una punta capace di segnare 20 gol a stagione che si stanno muovendo tutti i top-club dei principali campionati. Non a caso è uscita oggi la notizia dei 135 milioni che il Newcastle sarebbe disposto a mettere sul tavolo per portare in Premier League Ciro Immobile, così come il tormentone Lautaro continua ad agitare i sonni degli interisti e a far sognare i tifosi del Barcellona. Anche in casa nostra c’è fame di attaccanti di valore: li cerca l’Inter (Aubemayang?), la Juve che deve sostituire Higuain, il Milan che dovrà dire addio ad Ibrahimovic e il Napoli stesso cui non può bastare Petagna.

Il Milan sorpassa la Juve nella corsa a Milik

Gli azzurri infatti dovranno sostituire Arek Milik, che non intende rinnovare il contratto alle condizioni di De Laurentiis e che verrà messo sul mercato. Il giocatore piace a Sarri ma la trattativa con la Juventus non è mai decollata perchè il Napoli vuole solo un pagamento cash senza scambi con giocatori.

Per Fabio Santini ora è il Milan ad essere in vantaggio per acquistare il polacco. La firma di Libero Quotidiano si sbilancia al Processo su 7Gold e dice: “Il Milan è stata una delle prime società ad interessarsi ad Arek Milik. Il calciatore piace alla dirigenza rossonera e potrebbe essere il sostituto di Zlatan Ibrahimovic qualora lo svedese andasse via”.

Cambio di programma invece per la Juve: “La Juventus, per sostituire il partente Higuain, potrebbe allora pensare a Dzeko in uno scambio alla pari con la Roma. Non è da escludere nemmeno la pista Belotti anche se non sarà facile strapparlo al Torino”.

Ronaldo al Chelsea è una bufala

Smentita secca invece sulla voce che vorrebbe il Chelsea pronto a pagare 110 milioni per acquistare Ronaldo: “Secondo quelle che sono le nostre informazioni, tuttavia, la notizia che Cristiano Ronaldo possa andare al Chelsea è una bufala. Non ci sono riscontri almeno per il momento”.

SPORTEVAI | 16-06-2020 08:33