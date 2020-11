Il Processo spaventa i tifosi: Doppia beffa per la Juve

Si avvicina il mercato di gennaio e da tempo i club sono in fibrillazione per una situazione che mai prima d’ora avevano dovuto affrontare nella finestra invernale: riuscire a collimare l’esigenza di colmare le lacune senza spendere soldi per la grave crisi economica portata dal Covid. Scambi e plusvalenze resteranno le parole d’ordine cui andrà aggiunta, rispolverando una vecchia intuizione di Galliani, quella famosa “finanza creativa” che serve più che mai di questi tempi. Molte mosse sono state anticipate al Processo, su 7Gold e non faranno piacere ai tifosi della Juventus,

Il Processo ipotizza l’addio di Dybala

In casa bianconera il tema di questo periodo è legato al rinnovo di Dybala e per Fabio Santini la fumata è ancora nera. A 7Gold, durante il Processo, l’esperto del quotidiano Libero dice: “La situazione relativa a Paulo Dybala non è certamente semplice. Il calciatore argentino non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con il sodalizio bianconero. La verità è che l’attaccante smania per andare in un altro club. Il suo sogno è quello di approdare al Real Madrid di Zinedine Zidane“.

Santini ipotizza la beffa-Marcelo per la Juve

Un’altra brutta notizia per la Juve Santini la dà in relazione a Marcelo, il terzino in uscita dal Real Madrid. (che piace molto come anche Ramos). Il brasiliano è molto amico di Ronaldo ma al Processo vedono in pole l’Inter: “Juve e Inter sono interessati a Marcelo. Il calciatore, tuttavia, preferirebbe la Beneamata”.

Santini spiega il motivo: “Il terzino vorrebbe lavorare con Antonio Conte, mister che stima da sempre. Non sarà semplice tuttavia per l’Inter arrivare al calciatore anche perché percepisce un ingaggio importantissimo”.

Anche su Milik Inter in vantaggio

Infine capitolo Milik. Per il conduttore Maurizio Biscardi la Juve non ha abbandonato la presa e sarebbe pronta a uno scambio con Bernardeschi, ipotesi che però non prende quota e lo stesso Santini rivela che c’è ancora l’Inter favorita per il bomber del Napoli: “L’Inter ha formulato una nuova offerta per il polacco. Dieci, dodici milioni di euro pagabili però in due anni. Non sono previsti quindi scambi tra le due società”.

