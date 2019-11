Il pronostico di Moggi su Inter e Juve fa discutere

Dopo la sosta di campionato tanto odiata dagli appassionati della Serie A Juventus e Inter possono tornare a battagliare per il primo posto in classifica. Sabato prossimo entrambe avranno due impegni molto complicati: i bianconeri di Sarri giocheranno sul campo dell’Atalanta mentre i nerazzurri di Conte saranno impegnati su quello del Torino.

Doppio pari – Secondo Luciano Moggi il distacco rimarrà invariato, in quanto raccoglieranno un punto a testa. Su Libero infatti l’ex direttore bianconero si è espresso così sulla Juventus: “La Juve, che va a Bergamo contro l’Atalanta, potrebbe essere penalizzata dai ko di Pjanic e Alex Sandro. È una partita in cui i bianconeri si giocano il primato e gli uomini di Gasperini la risalita in classifica. Probabile un pareggio”.

Niente bottino pieno – Anche il club meneghino secondo Moggi non porterà a casa i tre punti: “Più o meno lo stesso discorso vale per Torino-Inter, conla squadra di Conte che devefar risultato per potersi mantenere nella scia della Juve (o superarla in caso di sconfitta o pareggio bianconero) e con i granata, attardati in classifica, che saranno rafforzati nell’autostima per la recente vittoria in trasferta a Brescia (0-4). Un pareggio il risultato più probabile”.

Recupero importante – Uno dei giocatori più attesi alla ripresa del campionato è sicuramente Cristiano Ronaldo, che oltre al matrimonio con Georgina ha siglato anche il suo ritorno alla tripletta con la nazionale portoghese. Dopo le polemiche seguite alla sostituzione contro il Milan proverà a cercare il gol anche in terra bergamasca.

SPORTEVAI | 21-11-2019 10:14