Il PSG alza l'offerta per Milinkovic-Savic

Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe, il prossimo anno, giocare in Ligue 1, nello specifico al PSG. Leonardo, uomo mercato del club parigino, sarebbe in forte pressing per strappare il serbo alla concorrenza (in particolare alla Juventus).

L'ex dirigente rossonero avrebbe formulato una proposta economica pari a 75 milioni di euro, una cifra che starebbe facendo vacillare il patron della Lazio Lotito. L'impressione è che la trattativa sia piuttosto vicina alla classica fumata bianca.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 24-06-2019 08:22