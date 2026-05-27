Il Psg cerca ancora il vero erede di Donnarumma: nel mirino un portiere 18enne spagnolo

Luis Enrique ha alternato tra i pali tre giocatori in stagione ma punta ad un nuovo acquisto per l'anno prossimo, Chevalier verso l'addio

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Se già ora così com’è è quasi imbattibile cosa sarebbe del Psg se avesse ancora tra i pali Gigio Donnarumma? Chissà se se lo starà chiedendo Luis Enrique che tra tante trovate geniali forse la macchia di aver mandato via il portiere della nazionale italiana ce l’ha. Al suo posto il tecnico spagnolo aveva chiesto ed ottenuto Chevalier, che sembrava destinato ad essere il titolare inamovibile ma le cose sono andate diversamente e ora radiomercato informa che il PSG è sul punto di finalizzare l’ingaggio di un nuovo portiere diciottenne, il cui nome non è stato ancora rivelato.

L’indiscrezione di mercato

“Fino alla finale di Champions League (sabato alle 18:00 contro l’Arsenal ) , non si parlerà di mercato”. La dirigenza del PSG rimane ferma sulla decisione presa nelle scorse settimane di non discutere del mercato, né di avviare o proseguire trattative con i rappresentanti dei giocatori fino alla conclusione della competizione europea. Tuttavia, ancor prima di interrompere completamente le comunicazioni con il mondo esterno, il club parigino aveva già fatto progressi su numerosi fronti. Si pensi, ad esempio, ai rinnovi contrattuali, con quello già finalizzato di Luis Enrique, che prolungherà il suo accordo nelle prossime settimane, diventando così l’uomo più pagato di Parigi (il suo contratto dovrebbe scadere nel 2030) ma anche, come informa L’Equipe, alla caccia ad un nuovo portiere.

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Donnarumma ancora senza un vero erede

Chevalier infatti non ha convinto: troppi alti e bassi in stagione e Luis Enrique nel corso dell’anno ha fatto ricorso alla rosa al completo, promuovendo di fatto Safonov come titolare nel finale di stagione e provando anche il giovane Marin. Segno che stima tutti ma non si fida appieno di nessuno. In attesa dell’ultima gara della stagione, la finale di Champions, le statistiche dicono che Safonov ha giocato da titolare 15 partite per complessiv 1350′ in Ligue1, ma in totale – comprese le coppe – 26 gare per 2370′. Segue Chevalier con 17 presenze per 1530′ in Ligue1, in totale 26 per 2340′ e chiude Marin con 2 per 180′ in Ligue1, in totale 3 per 270′.

Chevalier verso l’addio

Ora nel mirino c’è un altro portiere. In attesa di ulteriori informazioni sul suo profilo, secondo alcune fonti potrebbe essere spagnolo, si pone la questione della nuova gerarchia. Il Paris Saint-Germain ha anche tre portieri del settore giovanile con contratti in scadenza. Bilal Laurendon (20 anni), attualmente in prima squadra, si trasferirà in un club azero. Arthur Vignaud (18 anni) e Martin James (18 anni) sono ancora in trattativa con il club per la firma di nuovi contratti. La dirigenza e lo staff credono che Marin abbia un futuro ai massimi livelli e non vogliono ostacolare la sua crescita. Lucas Chevalier dovrebbe partire, resta da capire il futuro di Safonov ma intanto l’ombra di Donnarumma continua ad aleggiare sui campioni d’Europa.