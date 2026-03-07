Il Psg della manita all’Inter non c’è più, Luis Enrique travolto in casa dal Monaco: è crisi

Il PSG mostra segnali preoccupanti a pochi giorni dalla Champions. Luis Enrique ammette le difficoltà della squadra, ma prova a difendere la fiducia nel gruppo

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Paris Saint-Germain che pochi mesi fa incantava in Europa sembra essersi improvvisamente smarrito. La sconfitta per 3-1 contro il Monaco al Parco dei Principi ha acceso più di un campanello d’allarme nell’ambiente parigino. La squadra di Luis Enrique appare fragile e imprecisa, lontana dalla solidità mostrata nei momenti migliori della stagione. E con il Chelsea alle porte in Champions League, le preoccupazioni aumentano.

Monaco colpisce e gela il Parco dei Principi

Il Monaco ha approfittato delle difficoltà del PSG imponendosi al Parco dei Principi con autorità per 3-1. La partita si è sbloccata al 27’ con Akliouche, bravo a sfruttare un grave errore di Warren Zaire-Emery in uscita. Nella ripresa Golovin ha raddoppiato subito dopo il suo ingresso in campo, indirizzando definitivamente la gara. La squadra di Luis Enrique ha provato a reagire con Barcola al 71’, ma la speranza è durata pochissimo. Due minuti dopo Balogun ha firmato il terzo gol che ha chiuso definitivamente la partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Errori e imprecisioni: la serata nera del PSG

La squadra rossoblù è apparsa sorprendentemente fragile, soprattutto nella gestione del pallone. Diversi errori tecnici e scelte sbagliate hanno favorito le ripartenze del Monaco, squadra in grande forma. Il portiere Köhn è stato chiamato in causa solo in alcune occasioni, senza dover compiere interventi straordinari. Il PSG ha tentato l’assalto nel finale, ma senza la necessaria lucidità sotto porta. Per i parigini si tratta della prima sconfitta casalinga in Ligue 1 della stagione.

Luis Enrique: “Siamo chiaramente in difficoltà”

Nel post partita Luis Enrique non ha nascosto le difficoltà del momento. L’allenatore spagnolo ha parlato di una squadra imprecisa e colpevole di errori insoliti per il suo livello. Secondo il tecnico, il problema è soprattutto mentale, con la fiducia che sembra essere venuta meno. Nonostante tutto, Enrique ha ribadito di voler restare ottimista e di credere nella capacità del gruppo di reagire. Il tempo però stringe, perché tra pochi giorni arriverà il Chelsea in Champions League.