Il PSG di Icardi incanta, l'Atletico Madrid non fa scappare la Juve

Il PSG incanta a Bruges e manda un messaggio al Real Madrid: vincere il girone A della Champions League di quest'anno sarà impresa davvero complicata. I campioni di Francia vincono infatti con un rotondo 5-0 sul campo dei belgi, che vanno in svantaggio nel primo tempo e crollano nella ripresa. Grandissimo protagonista è Mauro Icardi, autore del gol del vantaggio al 7' e in grado di portare a casa la doppietta al 63'. Nel secondo caso l'assist è di Kylian Mbappé, l'altro grande protagonista del match: il campione del mondo subentra a uno spento Choupo-Moting al 52' e fa in tempo a segnare ben tre gol, al 61', 79' e 83'.

A -5 dal PSG rialza la testa il Real Madrid, alla prima vittoria in questa Champions League grazie all'1-0 di Istanbul sul Galatasaray: decide Kroos al 18' grazie a una palla rubata da Hazard, all'assist di Benzema e anche a una deviazione. Nel girone B, invece, nessun problema per il Bayern Monaco che vince per 3-2 sul campo dell'Olympiacos: padroni di casa in vantaggio con El Arabi al 23', quindi la rimonta firmata dal solito Lewandowski, che trova al 34' e al 62' i guizzi della personale doppietta. Tolisso cala il tris al 75', ed è un gol fondamentale: al 79' infatti Guilherme accorcia per i greci. A valanga invece il Tottenham sulla Stella Rossa: finisce 5-0 dopo le doppiette di Kane (9' e 72') e Son (16' e 44'), inframezzate dalla rete di Lamela al 57'.

Nel Girone D, quello della Juventus, i bianconeri non riescono invece a scappare sull'Atletico Madrid nonostante la vittoria in rimonta sulla Lokomotiv Mosca: al Wanda Metropolitano finisce 1-0 sul Bayer Leverkusen grazie al gol di Morata al 78'. Il 2-2 tra Shakhtar e Dinamo Zagabria tiene invece ancora in vita l'Atalanta: ucraini in vantaggio con Konoplyanka al 16', gli ospiti ribaltano tutto con Olmo (25') e il rigore di Orsic (60') prima che Dodo firmi il definitivo pareggio al 75'.

SPORTAL.IT | 22-10-2019 23:25