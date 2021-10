Il Psg e Donnarumma battono soffrendo l'Angers

15-10-2021 23:22

Il Paris Saint Germain vince ma non convince nell’anticipo della decima giornata di Ligue 1 contro l’Angers: i parigini si impongono per 2-1 in rimonta, giocando una pessima partita.

Nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Fulgini in contropiede dopo un errore di Verratti, Donnarumma non può nulla, nella ripresa la squadra di Pochettino, priva di Messi e Neymar, ribalta il risultato con i gol di Danilo al 69′ e Mbappé all’87’ su calcio di rigore.

In classifica il Psg sale a quota 27 punti, a +9 sul Lens secondo, mentre l’Angers resta terzo a 16.

