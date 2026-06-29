La stella della Costa d’Avorio, che ha stabilito un primato incredibile in questa Coppa del Mondo, è pronta a unirsi ai campioni d’Europa

Yan Diomandé è pronto a diventare il nuovo Kvaratskhelia per il Psg: il club parigino ha in mano la stella della Costa d’Avorio che ha già stabilito un incredibile record ai Mondiali. A fargli spazio potrebbe essere Bradley Barcola: le squadre italiane hanno una chance di prendere l’ala francese?

Psg, Diomandé il nuovo Kvaratskhelia

Il Psg ha bruciato il Liverpool nella corsa a Yan Diomandé, stella della Costa d’Avorio che sta incantando ai Mondiali 2026, dopo una stagione esplosiva al Lipsia, segnata da 13 gol e 10 assist in 36 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania. Secondo l’Equipe, il club campione d’Europa ha convinto il 19enne ivoriano con un ricco contratto quinquennale e si appresta ora a soddisfare le richieste del Lipsia con un’offerta da record: la società appartenente alla galassia Redbull aveva rifiutato una proposta del Liverpool da 100 milioni di euro, fissando a 130 milioni la soglia per cedere Diomandé.

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Una cifra che, a quanto pare, il Psg sarebbe pronto a pagare: i parigini potrebbero dunque aggiungere al proprio roster un nuovo Kvaratskhelia, uno specialista del dribbling in grado di spaccare qualunque difesa.

Bundesliga, Diomandé batte pure Wirtz

E a proposito di primati, il trasferimento di Diomandé al Psg diverrebbe il più remunerativo di sempre per un club della Bundesliga, battendo il record fissato un anno fa dall’acquisto di Florian Wirtz da parte del Liverpool, che pagò 125 milioni il talento del Bayer Leverkusen.

Diomandé e il clamoroso record ai Mondiali

Quello del Psg è un investimento giustificato? Si direbbe di sì, almeno a giudicare da un altro record, relativo però alle qualità messe in mostra da Diomandé ai Mondiali 2026. Opta riferisce infatti che l’ivoriano è stato il primo calciatore da Italia ’90 a oggi (!) a collezionare più di 10 dribbling riusciti e a creare più di 10 occasioni nelle prime tre partite della Coppa del Mondo.

Un dato semplicemente mostruoso, ma nuove meraviglie sono attese da Diomandé nella gara dei sedicesimi di domani contro la Norvegia, partita che metterà l’ivoriano di fronte ad un altro fenomeno generazionale come Erling Haaland.

Psg, Barcola in uscita: le chance delle italiane

L’arrivo di Diomandé porterà a cinque il numero di maestri del dribbling nell’attacco del Psg: oltre al già citato Kvara, Luis Enrique può già contare su Ousmane Dembelé, Desiré Doué e Bradley Barcola. Forse un po’ troppi: ecco perché la stampa francese dà Barcola in uscita dal club parigino. È piuttosto complicato immaginare che un club italiano possa farsi avanti per il cartellino del 23enne bi-campione d’Europa: il Psg, infatti, non dovrebbe cederlo per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro. In pole position per Barcola, a questo punto, c’è invece il Liverpool: bruciati dallo stesso Psg per Diomandé, i Reds punterebbero al nazionale francese per affidargli l’eredità di Momo Salah.