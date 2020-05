Il Psg ha la chiave per Pellegrini

La Roma trema per il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, prodotto del vivaio giallorosso, andrà in scadenza di contratto nel 2021 ed in assenza di rinnovo potrebbe lasciare la Capitale per "soli" 30 milioni, l'importo della clausola rescissoria presente sull'attuale contratto del giocatore della Nazionale.

A provare a sfruttare la clausola potrebbe essere il Paris Saint-Germain, da tempo sulle tracce del giocatore.

Il direttore dell'area tecnica Leonardo è da tempo un estimatore di Pellegrini, la cui clausola rescissoria sul contratto, pagabile in due anni, sarà valida per i primi quindici giorni di luglio, al netto di possibili proroghe da parte della Fifa per la prosecuzione dei campionati nazionali.

SPORTAL.IT | 06-05-2020 20:29