Il Psg non fa sconti per Rabiot

Milan, Juventus e Barcellona sono avvisate: se vorranno acquistare Adrien Rabiot già a gennaio dovranno presentare al Paris Saint-Germain un'offerta importante, da almeno 30 milioni di euro.

Il club parigino, nonostante il giocatore non sembri intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire a costi contenuti.

Diventa quindi sempre più probabile una partenza del centrocampista francese nella prossima estate.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 13:50