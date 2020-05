Il Psg non molla Icardi: c'è la prima offerta all'Inter

L’interruzione della stagione della Ligue 1 e il conseguente danno economico per il Psg a livello di diritti televisivi sembravano poter stoppare la trattativa tra i campioni di Francia, nonostante le note disponibilità economiche della società, e l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo di Mauro Icardi da parte del Paris, complice anche una flessione nel rendimento dell’argentino a inizio 2020 dopo l’ottimo impatto con la nuova realtà avuto nei primi mesi.

Niente di tutto questo, se è vero che il direttore sportivo del Psg, nonché ex allenatore dell’Inter, Leonardo, ha già fatto arrivare alla sede dell’Inter la prima offerta per Icardi.

Come noto sul finire della sessione estiva del mercato 2019 l’attaccante è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni, ebbene, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Psg ne ha proposti 50 di base fissa con altri dieci di bonus, non tutti, però, di facile raggiungimento.

Icardi è stato quindi valutato 60 milioni dal Psg, cifra che non lascia insensibile l’Inter, ma che neppure accontenta del tutto il club della famiglia Zhang.

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha infatti in mente un controrilancio chiedendo al Psg di raggiungere i 70 milioni concordati la scorsa estate attraverso un aumento della parte relativa ai bonus.

Si gioca quindi sul filo dei milioni, anche se il coltello dalla parte del manico potrebbe non averlo l’Inter. Il 31 maggio scadrà infatti l’opzione per il riscatto a favore del Psg, che potrebbe anche dire no alla nuova richiesta dell’Inter, abbandonando il tavolo della trattativa o magari facendo una controproposta al ribasso.

In questo caso, per i nerazzurri, il rischio sarebbe quello di rimettere in gioco la Juventus, che non perde di vista Icardi in vista della probabile partenza di Gonzalo Higuain, ma che potrebbe decidere di non pareggiare la prima proposta dei campioni di Francia.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 18:16