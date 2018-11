Il Psg perde in pochi minuti Neymar ed Mbappé

Serata da dimenticare per il Paris Saint Germain, che riceve una doppia tegola dalla amichevoli della Nazionali. Neymar è stato costretto a lasciare il campo all'8' di Brasile-Camerun (finita 1-0 per i verdoro, segna Richarlison) per un problema all'adduttore destro.

Più tardi è invece Mbappé a preoccupare i campioni di Francia: la stellina dei Galletti in odore di Pallone d'Oro è uscita dopo la mezz'ora per un problema alla spalla. Entrambi sono a rischio per il match di Champions con il Liverpool.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 23:15