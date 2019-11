“Il Psg pronto a riscattare Icardi": tifosi Inter in delirio

Cinque reti in 6 gare di Ligue 1, addirittura 4 in altrettanti incontri in Champions League. Stando ai numeri, Mauro Icardi pare non aver incontrato alcun problema di ambientamento nel Psg, continuando a fare quello che gli riusciva benissimo anche all’Inter: i gol.

Nonostante la media realizzativa da urlo, però, i tifosi interisti non rimpiangono affatto l’argentino. Anzi, la maggior parte dei supporter nerazzurri non vede l’ora di liberarsi definitivamente di Maurito e spera che il Psg possa decidere presto di riscattare il cartellino dell’attaccante.

VERSO LA CONFERMA. E che magari lo faccia con un investimento importante che possa permettere all’Inter di andare a prendere quei giocatori invocati da Antonio Conte per compiere il definitivo salto di qualità, aumentare la competitività dell’organico e avvicinare la Juventus.

Per questo motivo, una notizia lanciata su Twitter dal giornalista Nicolò Schira ha fatto sobbalzare gli interisti. “Il Psg – ha scritto in inglese il giornalista della Gazzetta dello Sport – è in trattativa con Wanda Nara per confermare Mauro Icardi. Leonardo vuole esercitare l’opzione per l’acquisto dall’Inter al prezzo di 65 milioni di euro nei prossimi mesi”.

Per il giocatore, inoltre, sarebbe pronto un ricco contratto: “Al Khelaifi – ha aggiunto Schira – sta preparando un nuovo contratto di 5 anni per l’attaccante”.

INTERISTI IN ESTASI. Il tweet di Schira ha fatto felici sia i tifosi dell’Inter che quelli del Psg. “Nicolò – il commento di Lazarismo – guardaci negli occhi e dicci che è vero. Grande campione, ho detto guardaci negli occhi e diccelo!”.

Giuseppe si limita ad un laconico ma sentito “Grazie Psg”, mentre altri interisti, come Marcullo, si affidano alle immagini, postando una gif con una delle classiche esultanze scatenate di Conte in panchina.

Come accennato, anche i tifosi del Psg sembrano allettati dalla conferma di Icardi: “65 milioni per un attaccante così in forma! Non potremmo arrivare ad un accordo migliore”, scrive Sirwan. Mentre Aggelos guarda al futuro: “Icardi è un rimpiazzo perfetto per Cavani”. Insomma, l’eventuale conferma di Icardi da parte del Psg farebbe davvero contente tutte le parti in causa.

SPORTEVAI | 14-11-2019 09:41