Il Psg rinuncia a Skriniar? Galtier: “Ho chiesto un esterno destro”

27-01-2023 15:36

Christophe Galtier bluffa o dice la verità? L’allenatore del Psg, in conferenza stampa, ha praticamente smentito l’arrivo di Milan Skriniar già in questa finestra di mercato. Il giocatore resterà dunque all’Inter fino alla fine della stagione? Sentite cosa dice Galtier.

“Siamo in periodo di calciomercato, si stanno scrivendo tante cose ma c’è tanta disinformazione. Onestamente le domande sul calciomercato dovrebbero essere poste al nostro presidente e a Luis Campos. Sono molto concentrato sulla serie di partite in arrivo e faremo il punto il giorno dopo la chiusura del mercato. Ho detto con franchezza e onestà che l’obiettivo è quello di compensare le cessioni. C’è stata una partenza nel settore offensivo, nel ruolo di esterno destro, e stiamo ovviamente cercando un giocatore in quella posizione. Vedremo, forse non arriverà nessuno.Skriniar? Non ho mai parlato di rinforzi difensivi. Ripeto: abbiamo necessità nel settore offensivo”.

