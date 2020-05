Il Psg scende in campo contro il Coronavirus: il club ha donato 100'000 euro all'associazione "Action contre la faim" (ACF) per acquistare 100 mila maschere, 3'000 occhiali, 1'500 guanti, 1'000 camici, 2'000 confezioni di gel liquido e 200 termometri.

La Lega calcio francese ha dichiarato definitivamente chiuso il campionato di Ligue 1 ed ha attribuito il titolo proprio alla squadra di Neymar e compagni, che era prima a 12 punti di vantaggio sul Marsiglia e una partita in meno.

In un comunicato, la società ha dedicato il titolo "a tutto il personale sanitario e alle migliaia di professionisti che lavorano ogni giorno in prima linea per permettere al paese di continuare a funzionare".

SPORTAL.IT | 06-05-2020 17:44