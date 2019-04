Il PSG tenta Wanda Nara: super offerta per Icardi

Wanda Nara non sembra avere dubbi: il prossimo anno Icardi resterà all'Inter, al 100%. L'agente/moglie non pare avere nessuna intenzione di lasciare Milano e ha ribadito, più volte, la volontà dell'argentino di restare nerazzurro (senza far riferimento alla questione rinnovo contrattuale). Tuttavia, in realtà, il futuro del bomber argentino sarebbe ancora tutto da scrivere.

Se, da un lato, la pista che raccontava di uno scambio con la Juventus (Icardi bianconero e Dybala nerazzurro) pare essersi raffreddata, da Parigi arrivano diverse indiscrezioni che vorrebbero il PSG pronto a tutto pur di convincere Maurito a trasferirsi, con tutta la famiglia, a Parigi. Sul piatto ci sarebbe la volontà di concludere un clamoroso scambio. Pur di avere Icardi, il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto Cavani. L'uruguaiano, visto in Italia con le casacche di Palermo e Napoli, è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione e sarebbe stanco di vivere all'ombra di Neymar. Classe 1987, il Matador gioca tra le fila del PSG dal 2013. L'intenzione dei parigini sarebbe un vero e proprio scambio (anche per non incorrere in ulteriori problemi con il Fair Play finanziario) ma offrendo al duo Icardi/Wanda uno stipendio faraonico, decisamente superiore alle migliori aspettative della coppia. L’offerta sarebbe attorno ai 10 milioni di euro, netti, all’anno.

Perplessa l'Inter. Il problema, oltre alla valutazione del cartellino di Icardi, resta l'elevato stipendio percepito da Cavani, pari a circa 10 milioni di euro, netti, all'anno. Come se non bastasse, Cavani ha 32 anni, ben sei anni più vecchio di Icardi. Molto dipenderà da cosa vorrà fare l'Inter del suo attaccante principe, protagonista di una stagione travagliata. Il PSG sarebbe pronto a tutto pur di strappare Icardi all'Inter e al calcio italiano. La super offerta economica sarebbe pronta.

24-04-2019 08:35