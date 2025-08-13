Il Psg vince la Supercoppa senza Donnarumma ma Chevalier convince a metà: papera nei 90’, poi para un rigore

Sotto di due gol, i parigini rimontano il Tottenham con Lee e Ramos, in gol al 94’. Clamoroso errore sul 2-0 degli Spurs del portiere, che poi si riscatta dagli 11 metri

Il Psg trionfa in Supercoppa Europea anche senza Gigio Donnarumma, ma Lucas Chevalier, erede del portiere azzurro, convince solo a metà: clamorosa la papera sul 2-0 del Tottenham, poi dopo la rimonta francese l’ex Lille si riscatta ai rigori parando la conclusione di Van de Ven e inducendo all’errore Tel. Finisce 6-5 per i parigini.

Il Psg vince la Supercoppa senza Donnarumma

La vittoria del Psg nella finale di Supercoppa Europea di Udine arriva in maniera clamorosa, ai rigori dopo la rimonta da 2-0 a 2-2 dei francesi ai danni del Tottenham e, soprattutto, senza Gigio Donnarumma: Lucas Chevalier, il portiere ex Lille che Luis Enrique ha voluto per sostituire il numero 1 della Nazionale azzurra, è stato protagonista di luci e ombre nel corso della gara.

Buon approccio di Chevalier

In una partita dai ritmi bassi, con un Psg nettamente lontano dalla squadra intensa nel pressing e imprevedibile nella trequarti avversaria, Chevalier inizia bene, facendosi trovare pronto su un potente destro di Richarlison al 23’. E anche al 38’ l’ex portiere del Lille riesce quasi a evitare l’1-0 del Tottenham, parando la prima conclusione di Palinha e venendo però poi trafitto incolpevolmente dal tap-in di Van de Ven.

La papera sul 2-0 del Tottenham

Nella ripresa, però, è proprio una papera di Chevalier a permettere alla squadra del neo allenatore Thomas Frank di portarsi sul 2-0: su una punizione dalla trequarti Romero schiaccia la palla di testa, il portiere ex Lille prova a deviarla colpendola con le due mani dal basso dopo il rimbalzo, ma la sfiora soltanto e la palla finisce in rete. “Un errore tecnico notevole”, l’analisi in diretta tv dell’ex portiere Luca Marchegiani, oggi commentatore per Sky Sport. Ma che Chevalier abbia fatto un pasticcio è immediatamente chiaro a tutti. Per sua fortuna, negli ultimi 10’ il Psg rimonta il doppio svantaggio, anche grazie ai cambi di Luis Enrique: Lee Kang-In accorcia con un gran sinistro all’85’, poi Gonzalo Ramos agguanta il 2-2 al 94’.

La prodezza ai rigori

Si va ai rigori (la Uefa ha cancellato i supplementari per la Supercoppa) e qui Chevalier si prende la sua rivincita: prima para in tuffo la conclusione di Van de Ven, rimettendo così la serie in pareggio dopo il tiro fuori di Vitinha per il Psg; poi ipnotizza Tel, che spara la palla a lato. L’errore del giovane francese degli Spurs è quello decisivo: dopo di lui segnano Lee Kang-In, Porro per il Tottenham e infine Nuno Mendes. Luis Enrique può esultare, ma per capire se la sua scelta di estromettere Donnarumma dal progetto del Psg sia vincente bisognerà attendere ancora parecchie partite.