Il Psg vola grazie a Barcola ma perde Kvara, Beraldo e Lee per l'Atalanta: immagine choc per l'ex Napoli

Parigini a punteggio pieno, ma l'infermeria fatica a svuotarsi in vista della sfida con la Dea: vistosa ferita sulla gamba per Kvara, out altri due

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Psg di Luis Enrique vince ancora dopo l’addio di Gigio Donnarumma, ma perde per infortunio Khvicha Kvaratskhelia, vittima di una tacchettata di Edouard in avvio di partita. A due giorni dal confronto con l’Atalanta in Champions League, il tridente titolare dei francesi è attualmente in infermeria, considerando i problemi fisici accusati in nazionale da Dembelé e Doué, preservati contro il Lens nella serata di ieri. E l’elenco degli infortunati non fa che allungarsi.

Il Psg batte il Lens grazie a Barcola e si conferma a punteggio pieno

Il Psg di Luis Enrique si gode la doppietta di Barcola e batte anche l’emergenza infortuni, superando il Lens dell’ex Udinese Thauvin e portando a casa altri tre punti importanti per la propria classifica. Gli ospiti ci provano soprattutto in apertura, ma Chevalier si fa trovare pronto e non fa rimpiangere Donnarumma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In Ligue 1, capitolini a punteggio pieno dopo quattro giornate, a +2 sul Lille. Fondamentale Vitinha, autore di due assist e autentico metronomo del centrocampo dei campioni di Francia, nonostante la stanchezza per impegni con il Portogallo.

Come arriva la squadra di Luis Enrique all’Atalanta

Tre, però, le note stonate: gli infortuni di Kvaratskhelia, Lee Kang-In e Beraldo, costretti ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco del “Parco dei Principi”. Riflettori puntati sul talento georgiano, uscito con una vistosa ferita sulla gamba provocata dai tacchetti di Edouard. L’ex Napoli ha provato a resistere, restando in campo il più possibile, ma alla mezzora si è dovuto arrendere, lasciando spazio a Mbaye. Era stato schierato nel trio d’attacco insieme a Gonçalo Ramos e Barcola. Da valutare le sue condizioni e i tempi di recupero, con la Champions alle porte.

All’elenco degli infortunati di lusso del Psg, si aggiungono così anche Lee e Beraldo, sostituiti da Luis Enrique rispettivamente al 57’ e al 71’. Dentro Mayulu e Nuno Mendes al loro posto. In questo caso, nessuna speranza di vedere i due in campo contro l’Atalanta di Juric in Champions Leaague: problema alla caviglia per Lee, che sostituiva di fatto Fabian Ruiz nel turnover pensato da Luis Enrique, e per lo stesso Beraldo, che ha visto la sua caviglia effettuare una torsione piuttosto innaturale dopo un contrasto. Soccorso dai sanitari e dallo staff medico del Psg, è stato costretto ad uscire in barella.

Quel che è certo è che, contro l’Atalanta, sarà un Psg tutt’altro che a pieno regime. Dembelé e Doué potrebbero stringere i denti, mentre un’importante fasciatura salverebbe anche la titolarità di Kvaratskhelia. Poche alternative in mezzo al campo, soprattutto in panchina, mentre la difesa si affiderà all’esperienza di Marquinhos e alla velocità di Nuno Mendes.