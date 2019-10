Il PSG vuole il talento rossonero, i tifosi si dividono

In attesa di vedere all’opera il Milan di Stefano Pioli, l’attenzione dei tifosi rossoneri è attratta dalle voci di mercato che, inevitabilmente, si fanno più insistenti con l’approssimarsi della sessione invernale. L’ultima arriva dalla Francia e vuole il PSG interessato a Lucas Paquetà: il giovane centrocampista brasiliano fu portato proprio nello scorso gennaio al Milan da Leonardo che lo pagò ben 40 milioni di euro (bonus compresi) al Flamengo.

VERSO PARIGI? Una volta volato a Parigi, l’ex dirigente rossonero ha continuato a seguire Paquetà con attenzione e nel prossimo calciomercato invernale potrebbe formulare un’offerta per mettere il brasiliano a disposizione del tecnico Tuchel. Un’ipotesi, questa, che ha scatenato le reazioni dei tifosi sui social network.

Dopo 6 mesi di ambientamento piuttosto positivi sotto la gestione Gattuso, Paquetà ha faticato a trovare spazio con Giampaolo e sono molti i milanisti a sostenere che una sua cessione, con relativa plusvalenza, possa essere un bene per il Milan.

“Perfetto, 80 milioni e sarà suo… – il commento di Luca su una delle pagine dedicate al tifo rossonero – visti i prezzi di oggi, anche per i mezzi giocatori e, per ora, Paquetà sta dimostrando di esserlo, direi che sia una cifra accettabile”.

LE REAZIONI. “Con i prezzi di oggi, servono 75 milioni”, aggiunge Daniel, mentre Vittorio spera che, assieme a Paquetà, Leonardo possa portare a Parigi anche qualche rossonero poco gradito ai tifosi: “Ma vai e prenditi anche Cahlanoglu, Calabria, Suso, Castillejo e tutti i bidoni che abbiamo”.

Altri tifosi, come Francesco, rimpiangono invece lo stesso Leonardo: “Hanno cacciato l’unico competente che c’era nel Milan e tengono uno che prende 4 milioni di stipendio senza fare nulla in termini di sponsor e fatturato e che ha il coraggio pure di dire che il Milan rischiava la D!”.

Ma in casa Milan c’è anche chi è contrario alla cessione di Paquetà, come Alessandro: “Dai commenti vedo che vi interessano più i soldi, che poi non vi tocca niente, piuttosto di vedere una bella partita con Paquetà fare il brasiliano”.

