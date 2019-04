Il Racing di Milito campione d'Argentina

Il Racing Club di Avellaneda ha conquistato il titolo di campione d'Argentina. Decisivo, per la squadra allenata da Coudet, il pareggio con il Tigre (1-1 il finale). Per il club si tratta del 18esimo titolo nazionale (non vinceva dal 2014).

Felicissimo Milito. L'ex nerazzurro è uno dei dirigenti del club: "Siamo felici, perché tutti i piani sono finalizzati a questa gioia. Vincere non è facile ed è il motivo per cui gli diamo questo valore. Voglio cogliere l'occasione per congratularmi con la squadra e lo staff tecnico, siamo meritatamente campioni. L'ho vissuto come un fan, è una grande soddisfazione", le sue parole a FoxSports Argentina.

SPORTAL.IT | 01-04-2019 08:55