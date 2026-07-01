Il Rally di Roma sposa la salute con la Regione Lazio

E’ stata presenta questo mercoledì a Roma il ciclo di giornate di screening e visite di prevenzione gratuita promosso dal Consiglio della Regione Lazio in occasione di Rally Roma Capitale, dal 2 al 5 luglio. “Un’importante manifestazione sportiva che abbraccerò i territori della nostra regione”, ha commentato a margine dell’evento Antonello Aurigemma, presidente della Regione Lazio. “Aver scelto noi è un grandissimo onore”, ha detto Massimiliano Rendina, ideatore di Rally Roma. “Noi dobbiamo interagire con il territorio”, ha sottolineato Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma e provincia.