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Il Rally di Roma sposa la salute con la Regione Lazio

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E’ stata presenta questo mercoledì a Roma il ciclo di giornate di screening e visite di prevenzione gratuita promosso dal Consiglio della Regione Lazio in occasione di Rally Roma Capitale, dal 2 al 5 luglio. “Un’importante manifestazione sportiva che abbraccerò i territori della nostra regione”, ha commentato a margine dell’evento Antonello Aurigemma, presidente della Regione Lazio. “Aver scelto noi è un grandissimo onore”, ha detto Massimiliano Rendina, ideatore di Rally Roma. “Noi dobbiamo interagire con il territorio”, ha sottolineato Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma e provincia.

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