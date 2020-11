Il rammarico di Fonseca: "Dzeko era in forma"

La Roma dopo la grande prova in Europa League contro il Cluj, torna a concentrarsi sul campionato e lo fa con la sfida contro il Genoa. Paulo Fonseca vuole i tre punti prima della sosta, per chiudere un ciclo di grande soddisfazione per i giallorossi.

L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa, cominciando dalla positività al Covid di Dzeko e dal sostituto di domani. “Era in un momento positivo, era in grande forma e sappiamo tutti la sua importanza. Domani giocherà Borja Mayoral, che ha caratteristiche diverse e che è giovane. Gioca in un campionato totalmente diverso rispetto a prima ed ha bisogno di tempo per crescere”.

Il tecnico portoghese poi cerca di non commentare il caos dei tamponi che sta caratterizzando la Lazio. “Io posso solo parlare di quello che succede qui da noi, c’è grande rigore. Degli altri non posso parlare”.

Fonseca infine parla della fase difensiva della sua squadra, che da tre partite non prende goal. “Il processo difensivo è fatto da tutta la squadra. Se davanti non pressiamo bene, è più difficile per i difensori. La squadra sta bene perché tutti i giocatori sono disponibili a pressare”.

OMNISPORT | 07-11-2020 15:57