Il Real Madrid perde anche contro la Real Sociedad (3-1), incassando la 17 sconfitta stagionale (i blancos sono a -18 dal Barcellona). Si parla di peggior Real Madrid del XXI secolo. Molto deluso il tecnico Zidane.

"Meglio che la stagione finisca il prima possibile. L'assenza di Bale? Non so, vedremo se la prossima settimana starà bene fisicamente", il commento di Zizou, avvilito e in aperto contrato con il gallese (destinato a fare le valigie).

SPORTAL.IT | 13-05-2019 07:37