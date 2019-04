Il Real cade ancora, Zidane si infuria

Finale di stagione amaro per il Real Madrid che perde anche sul campo del Rayo vallecano (1-0). Una sconfitta che sta decisamente stretta al tecnico Zidane, decisamente adirato per il comportamento dei suoi giocatori: "Io difendo sempre i miei giocatori ma questa volta no", le sue parole riportate da Marca.

Zizou si prende le colpe per il momento nero della squadra: "Sono io il responsabile di tutto questo. Voglio chiedere scusa al nostro pubblico e al club. Non possiamo chiudere la Liga in questa maniera", chiude l'allenatore del Real Madrid.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 07:22