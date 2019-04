Il Real ha scelto una stella

Come riportato da As, il Real Madrid pare deciso a fare sul serio per Eriksen. Il centrocampista del Tottenham continua a rimandare il rinnovo di contratto con gli Spurs (in scadenza nel giugno del 2020), a conferma della possibilità che possa lasciare il club inglese al termine della stagione in corso.

Zidane avrebbe un debole per il danese Erksen e sarebbe pronto a tutto pur di averlo. Si parla di una quotazione del suo cartellino attorno a 85 milioni di euro. Le alternative sono l'asso dello United Pogba e il bianconero Pjanic.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 07:43