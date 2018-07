Il Real Madrid aspetta le parole di Ronaldo

Il Real Madrid aspetta le parole di Cristiano Ronaldo per mettersi al tavolo delle trattative con la Juventus.

Il fuoriclasse portoghese, dicendo che è lui a volere andarsene, sbloccherebbe la situazione, togliendo così un peso (non soltanto morale, come è ovvio) al club blanco e, in modo particolare, al suo presidente Florentino Perez.

Ronaldo, che si sta riposando in Grecia dopo le fatiche del Mondiale, sta valutando con il suo entourage la mossa più adeguata: un braccio di ferro, sono tutti concordi, non converrebbe a nessuno.

SPORTAL.IT | 07-07-2018 12:05