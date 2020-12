Il Real Madric congela il mercato: a gennaio non ci saranno acquisti, né verranno approntate cessioni. A rivelarlo è As, quotidiano molto vicino alla società madrilena.

Gli sforzi dei blancos si concentreranno soprattutto per il prossimo giugno, quando il club si lancerà all’assalto della punta del Psg Mbappé. Discorsi rinviati anche per Isco, Marcelo e Jovic, tutti giocatori sotto utilizzati da Zinedine Zidane in questa prima parte di stagione.

OMNISPORT | 29-12-2020 14:33