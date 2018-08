Il Real Madrid fa la festa al Milan con Modric

Un buon Milan cede con onore di fronte al Real Madrid, che conquista l’edizione 2018 del 'Trofeo Bernabeu'. I rossoneri, che tornavano a giocare nello stadio dei blancos dopo otto anni, sono scesi in campo con una formazione molto vicina a quella titolare, con le uniche eccezioni di Musacchio e Borini al posto di Caldara e Calhanoglu. Mosse, quelle di Gattuso, volte a dare più esperienza e solidità difensiva al cospetto di un avversario superiore, ma che comunque non ha dominato. Nel Real di Lopetegui, che in amichevole aveva già battuto la Juventus, è entrato in campo nel finale anche Luka Modric, da un tiro del quale è nato il 3-1 di Borja Majoral allo scadere.

Botta e risposta nei primi 4’: Real subito avanti con Benzema, che trafigge Donnarumma su cross di Carvajal, ma Higuain (salutato al momento della sostituzione dalla standing ovation del “Bernabeu”) impatta subito insaccando in mischia dopo un’azione avviata da Kessie e proseguita da Bonaventura. Il Milan regge e sfiora pure il vantaggio con lo stesso ivoriano, stoppato da Navas, e con Bonaventura su punizione, ma paga ancora dazio a una disattenzione difensiva allo scadere, quando Rodriguez si perde Bale su azione d’angolo. Nella ripresa i ritmi si abbassano complici le tante sostituzioni, il Real controlla, ma il Milan c’è: Suso manda in porta i subentrati Bacca e Cutrone, ma il pari non arriva, poi il Real arrotonda.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 23:10