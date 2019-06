Il Real Madrid fissa il prezzo di Ceballos

Secondo quanto riportato da As, il Real Madrid avrebbe deciso il prezzo del cartellino di Ceballos. Niente offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Il 22enne centrocampista ha fatto sapere di non voler restare ai blancos ma Zidane non vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Il Tottenham, al momento, sarebbe il club in pole position per portarsi a casa Ceballos. La formula del prestito non è da escludere. Da ricordare che lo spagnolo piacerebbe, molto, anche al Milan del duo Maldini-Boban.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 07:31