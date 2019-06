Il Real Madrid insiste per Pogba

Non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce di Pogba. Secondo Marca, il Real Madrid starebbe cercando di portare il francese alla corte di Zidane (che l'ha sempre chiesto) in tempi rapidi, possibilmente entro l'1 luglio, giorno del raduno dello United per preparare la prossima stagione.

Operazione non facile. Il club blanco ha già speso moltissimo (Rodrygo, Militao, Jovic, Mendy e Hazard) e non ha ancora incassato quanto serve dalle cessioni (Bale è sul mercato da tempo). Ma è forte la volontà di vestire di bianco Pogba. Si parla di una quotazione attorno ai 150 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 17-06-2019 07:39