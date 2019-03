Il Real Madrid insiste: vuole Mbappé

Il Real Madrid è al lavoro per allestire una super squadra per la prossima stagione, come garantito al nuovo allenatore Zidane. L'obiettivo per la prossima estate, come conferma AS, sembrerebbe proprio Mbappè.

Il 20enne fuoriclasse del PSG pare destinato ad indossare la casacca blanca. Multato da Tuchel per essersi presentato in ritardo ad una riunione tecnica (180.000 euro), Mbappé pare stanco di Parigi. Il Real Madrid è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Inoltre il PSG, per non avere problemi con il Fair Play finanziario, deve vendere per una cifra pari a 150 milioni di euro. Un'altra conferma della possibile partenza di un big come Mbappé.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 09:00