Il Real Madrid libera Kovacic: Milan beffato, Inter preoccupata

Anche nel calciomercato, le brutte notizie non vengono mai da sole. E spesso sono precedute da un’illusione. La sessione estiva si avvia verso la conclusione, pur in date sfalsate in base all’inizio dei vari campionati nazionali, e allora puntualmente tutti i casi che hanno scaldato le cronache delle ultime settimane si avviano alla conclusione. In attesa che si chiarisca la situazione di Paul Pogba, “prigioniero” al Manchester United, ecco che si dipana la matassa legata a Mateo Kovacic, le cui richieste di cessione sembrano aver fatto breccia presso il Real Madrid. Come scrive 'Marca', infatti, i campioni d’Europa hanno raggiunto l’accordo con il Chelsea per la cessione in prestito del centrocampista croato, reduce da tre stagioni al “Bernabeu” con tanti titoli in bacheca, ma un minutaggio ridotto. L’addio alla panchina di Zinedine Zidane ha convinto definitivamente Kovacic, ai margini anche nella Croazia che ha sfiorato il titolo mondiale, a ritenere conclusa l’avventura in Spagna, al punto da andare al muro contro muro e comunicare al club la volontà di non tornare ad allenarsi al rientro dalle vacanze previsto per queste ore.

Il Real ha quindi ceduto, deludendo però il Milan: Leonardo, vista l’impossibilità di arrivare a Rabiot e Milinkovic-Savic, aveva messo nel mirino proprio Kovacic per dare qualità alla propria linea di centrocampo, e la rottura delle ultime ore tra giocatore e club aveva fatto sperare, ma evidentemente gli argomenti e la disponibilità economica del Chelsea hanno fatto la differenza. Per Sarri arriva il primo rinforzo di spessore di una campagna acquisti che si dovrà sviluppare in 48 ore e che potrebbe passare anche per un assalto allo stesso Milan per assicurarsi Pepe Reina, in vista dell’imminente cessione di Courtois proprio al Real Madrid, affare che potrebbe avere avuto come “apripista” proprio la cessione di Kovacic. Quanto all’Inter, la notizia non fa immaginare nulla di nuovo sul fronte Modric, a poche ore dall’incontro decisivo tra il regista e Perez: difficile pensare a un doppio addio così illustre, dopo quello di Ronaldo…

SPORTAL.IT | 07-08-2018 16:45