Il Real Madrid ora punta un ex pescarese

Ha segnato il primo gol della Colombia al Mondiale, seppur inutile nella sconfitta contro il Giappone, nello stesso modo, su punizione, con cui aveva trovato la prima e unica gioia della propria breve carriera in Serie A, al Pescara, sul campo del Bologna il 23 settembre 2012. Da quel giorno però Juan Fernando Quintero di strada ne ha fatta tanta, con i club in cui ha militato, il Porto e il River Plate, ma anche con la maglia dei 'Cafeteros', al punto da candidarsi a diventare “il nuovo James Rodriguez”, stella della Colombia nel Mondiale 2014 e poi subito trasferitosi al Real Madrid.

Ora, secondo quanto riporta 'As', nel mirino di Florentino Perez è finito infatti proprio Quintero, che ha conquistato il presidentissimo dei blancos grazie alle prime due ottime prestazioni in Russia pur in un ruolo più arretrato rispetto alle proprie caratteristiche da trequartista. A spingere per la buona riuscita dell’affare è il nuovo allenatore del Real, Julen Lopetegui, che ha allenato Quintero ai tempi del Porto, tuttora proprietario del cartellino del giocatore in prestito fino al 2019 al River Plate che può contare su un diritto di riscatto di 4 milioni.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 20:15