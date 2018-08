Il Real Madrid parte bene, André Silva meglio

Sinistro, destro e poi, per finire, un colpo di giustezza per rendere indimenticabile il secondo esordio in un anno in un campionato top. A differenza del grigio impatto avuto sulla Serie A nel 2017 in Crotone-Milan, André Silva è subito riuscito a stregare la Liga, dando seguito a quanto dichiarato durante la presentazione: “Questo campionato è adatto alle mie caratteristiche”. Il portoghese ne ha fatti addirittura tre al Rayo Vallecano nell’apertura della Liga con la maglia del Siviglia, che ha travolto per 4-1 in trasferta il Rayo Vallecano (a segno anche con Vazquez).

Tra le altre partite, il Real Madrid risponde al 3-0 del Barcellona nell’anticipo piegando 2-0 il Getafe: nel debutto in Liga di Lopetegui e nella prima senza Ronaldo i campioni d'Europa trovano gol alternativi con Carvajal e Bale.

SPORTAL.IT | 20-08-2018 08:15