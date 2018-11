Da quando Solari si è seduto sulla panchina del Real Madrid, Isco ha giocato solo 51'. In generale, il fantasista spagnolo sta faticando con la casacca dei blancos: In 178 gare da titolare, è stato sostituito in 116 occasioni.

Si vocifera di una sua possibile cessione a gennaio. Dovesse arrivare l'offerta giusta, il Real Madrid sarebbe pronto a sedersi ad un tavolo e trattare. Nel recente passato, tantissimi i club, anche italiani, che si sono fatte avanti per Isco.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 07:45