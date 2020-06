Il Real Madrid si fionda su Sancho

Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Sancho, giovane stelle in forza al Borussia Dortmund. I rapporti tra i due club sono eccellenti ma non sarà facile strappare l'esterno d'attacco inglese alla società tedesca.

Sancho è un talento purissimo. Sulle sue tracce ci sarebbero tanti altri club, tra cui il Manchester United che sogna di farlo diventare il suo nuovo Cristiano Ronaldo. Il Borussia Dortmund, nel recente passato, avrebbe rifiutato una proposta dei Red Devils pari a 140 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 03-06-2020 07:48