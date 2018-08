Il Real Madrid si riprende Mariano

In attesa di novità sul fronte Mbappé, il Real Madrid, secondo quanto riportato da AS, sarebbe vicino a riportare a Madrid la punta dominicana Mariano, soffiandolo al Siviglia. L'attaccante del Lione, con un passato al Real Madrid, sembrava destinato al Siviglia ma i blancos si sarebbero intromessi in maniera decisa.

Essendo ancora proprietario del 35% del cartellino del bomber classe 1993, il Real Madrid dovrebbe anche investire una cifra contenuta (si parla di circa 28 milioni di euro). Mariano, lo scorso anno, ha segnato 21 gol stagionali.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 08:20