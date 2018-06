Il Real Madrid stronca Kovacic

Il “sogno” di Mateo Kovacic di trovare più spazio nella prossima stagione dopo le tre annate da comprimario vissute a Madrid è durato solo poche ore. Dopo la notizia circolata in mattinata secondo cui il centrocampista croato avrebbe chiesto in via ufficiale la cessione al Real Madrid, la risposta del club blanco non si è fatta attendere ed è stata un rifiuto categorico.

Questo quanto riporta 'Cadena Cope'. L’avvicendamento in panchina tra Zidane e Lopetegui aveva spinto l’ex interista a rompere gli indugi, ma il presidente Perez, probabilmente dopo aver sentito il futuro allenatore, ha bocciato la richiesta. Niente ritorno in Italia quindi per Kovacic, che piace alla Juventus: l’avventura al Real continua, insieme alla caccia ad un posto da titolare.



SPORTAL.IT | 20-06-2018 20:30