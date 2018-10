Il Real Madrid vince, ma trema per Marcelo

Pieno di successi per le grandi nel martedì di Champions League. Con più o meno sofferenza, passano in trasferta Manchester City, Juventus e Bayern Monaco: qualificazione vicina per tutte e tre, così come per il sempre più sorprendente Ajax che inguaia il Benfica.

Capitolo a parte per il Real Madrid, ben lontano dall’uscire dalla crisi: il 2-1 al Plzen è soffertissimo e deciso da un gol di Marcelo, costretto poi a lasciare il campo per un brutto infortunio alla caviglia. Il destino di Lopetegui si deciderà domenica contro il Barcellona

Gruppo E

Aek-Bayern Monaco 0-2

61’ Martinez (B); 63’ Lewandowski (B)

Ajax-Benfica 1-0

92’ Mazraoui (A)

Classifica: Ajax, Bayern 7; Benfica 3; Aek 0

Gruppo F

Hoffenheim-Lione 3-3

26’ Traoré (L); 32’, 47’ Kramaric (H); 59’ Ndombele (L); 67’ Depay (L); 92’ Joelinton (H)

Shakhtar Donetsk-Manchester City 0-3

30’ David Silva (M); 35’ Laporte (M); 70’ Bernardo Silva (M)

Classifica: Manchester City 6; Lione 5; Hoffenheim, Shakhtar 2

Gruppo G

Real Madrid-Viktoria Plzen 2-1

11’ Benzema (R); 55’ Marcelo (R); 78’ Hrosovsky (V)

Roma-Cska Mosca 3-0

30’, 43’ Dzeko (R); 50’ Under (R)

Classifica: Roma, Real Madrid 6; Cska Mosca 4; Viktoria Plzen 0

Gruppo H

Manchester United-Juventus 0-1

17’ Dybala (J)

Young Boys-Valencia 1-1

26’ Batshuayi (V); 55’ rig. Hoarau (Y)

Classifica: Juventus 9; Manchester United 4; Valencia 2; Young Boys 1



SPORTAL.IT | 23-10-2018 23:40