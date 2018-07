Il Real Madrid vira su Cavani

In attesa di novità sul fronte Hazard, il Real Madrid, dopo aver perso le speranze di arrivare a Neymar, avrebbe un nuovo obiettivo per l'attacco. Il nome giusto, secondo Radio Marca, sarebbe quello di Cavani del PSG.

Per il Matador, accostato, più volte, al Napoli, i blancos sarebbero pronti a tutto. I parigini, per lasciarlo andare, vorrebbero non meno di 55/60 milioni di euro, una cifra che il Real Madrid sembra disposto a spendere.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 07:40