Il Real prova a trattenere Ronaldo con un contratto faraonico

Florentino Perez non vuole perdere Cristiano Ronaldo e nelle ultime ore avrebbe offerto un ricco rinnovo per il fenomeno portoghese.

A rivelarlo è Cadena Cope, che descrive la proposta faraonica del numero uno del Real Madrid: 25 milioni netti all’anno più 7,5 di bonus, per un totale di 32,5.

I bonus sarebbero così formulati: 2 milioni in caso di vittoria di un’altra Champions League, 1,5 per la vittoria della Liga, 1 per la Coppa del Re, ormai territorio di caccia dei rivali del Barcellona, che l’hanno conquistata per il quarto anno consecutivo.

Per quanto riguarda, invece, quelli personali: un milioni per il premio The Best Fifa e per il Pallone d’Oro, molto vicini dopo la vittoria sul Liverpool in finale, mezzo milioni per il titolo di capocannoniere in Liga, vinto quest’anno da Messi, e altrettanto per un numero minimo di presenza stagionali.

Obiettivi tutto sommato alla portata, visto che sia Ronaldo che il Rea li hanno raggiunto più di una volta. Ma tutto questo potrebbe non bastare.

La querelle per il rinnovo va avanti da molti mesi con CR7 che aveva chiesto un adeguamento visto che il suo contratto fino al 2021 gli fa percepire ‘solo’ 21 milioni di euro netti a stagione, molto lontano dai guadagni di Neymar al Paris Saint-Germain e del suo ‘nemico’ Lionel Messi al Barcellona, che si aggirano intorno ai 40.

La nuova proposta dei Blancos non accontenta del tutto le richieste del campione d’Europa, ma è un grande passo in avanti dopo le dichiarazioni pungenti, da una parte e dall’altra, dell'immediato post vittoria della terza Champions League consecutiva.

A iniziare tutto fu lo stesso Ronaldo, che dopo qualche minuto di festeggiamento con i compagni espresse tutti i suoi dubbi su una sua permanenza a Madrid.

Non si sono fatte attendere le risposte del presidente e anche di numerosi compagni, fra cui il capitano Sergio Ramos, che hanno ribadito che prima viene il bene del club.

