Il Real riscopre Benzema, tonfo Atletico

In attesa di sfidarsi ancora, chissà, nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, il Real Madrid e la Juventus proseguono i percorsi paralleli nei rispettivi campionati: tre vittorie in tre gare per i bianconeri e pure per i campioni d’Europa, che travolgono il Leganes per 4-1 dopo aver chiuso il primo tempo in parità per i gol di Bale e il rigore di Carillo, procurato da Casemiro.

Nella ripresa si scatena Benzema: il francese fa doppietta salendo a quattro gol in 270', contro i cinque dell'intera passata stagione. Senza più il "lavoro sporco" da fare per Ronaldo, il "Bernabeu" sembra aver riscoperto un bomber. Poi Ramos fa poker dal dischetto. Cade invece a sorpresa l’altra metà di Madrid: l’Atletico cede 2-0 sul campo del Celta, esaltato dai gol di Maxi Gomez e Aspas. Un ko pesante per Simeone, già distanziato dai cugini battuti in finale di Supercoppa Europea.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 23:30