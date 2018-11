Il Real snobba Modric: l'Inter esulta

Il Real Madrid snobba Luka Modric e regala un assist prezioso all'Inter, che nei prossimi mesi tornerà alla carica per il centrocampista croato vice campione del mondo in Russia.

Modric, 33 anni, secondo quanto riporta Sportmediaset non si sarebbe visto offrire il rinnovo di contratto dal Real Madrid, che punta a ringiovanire la rosa dopo anni di trionfi in Europa e in Spagna e non considera nei suoi piani futuri il giocatore, che si sta contendendo il Pallone d'Oro con Mbappé e Varane (il verdetto il prossimo 3 dicembre).

L'agente del giocatore, Valdica Lemic, ha contattato i vertici del club blanco negli ultimi giorni ma si è sentito rispondere che non sono in programma incontri per il prolungamento dell'ingaggio. Modric ha un contratto valido fino al 2020, e percepisce 8 milioni di euro netti all'anno. Florentino Perez con questa mossa ha mandato sia un messaggio al giocatore, sia all'Inter, ora potenziata dall'arrivo di Beppe Marotta, che gode di buoni rapporti con il presidente madridista.

In estate l'Inter aveva proposto al croato un contratto quadriennale da 10 milioni di euro l'anno, con garanzia di un contratto con lo Jangsu Suning in caso di addio anticipato alla società nerazzurra. Ora l'affare potrebbe ripartire, soprattutto dopo le ultime voci sull'interesse del Real per il centrocampista danese del Tottenham Christian Eriksen, che ridurrebbe gli spazi di Modric nella squadra blanca.

Spalletti in un'intervista al Corriere della Sera si è così espresso su Modric: "Parliamo di un livello di calciatori fatti e capaci di insegnare agli altri come si fa. L’inserimento di top player è la scorciatoia per diventare fortissimi", è l'endorsement del mister toscano.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 17:40