Il Real trionfa nel derby, Var decisiva

Il Real Madrid vince il derby superando per 3-1 l'Atletico e conquista il secondo posto nella Liga. La squadra di Solari infligge a Simeone la seconda sconfitta consecutiva: un campanello d'allarme in vista del match contro la Juventus in Champions.

Il gol del vantaggio lo sigla Casemiro in mezza rovesciata, Griezmann pareggia al 25' in contropiede. Al 43' Vinicius si guadagna un calcio di rigore che Sergio Ramos trasforma. Nella ripresa Morata si vede annullare dalla Var un gran gol per posizione irregolare, e Bale al 57' la chiude, festeggiando però con un polemico gesto dell'ombrello che potrebbe pagare caro.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 18:55