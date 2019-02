Il Real vince di rigore

Con grande fatica, il Real Madrid vince sul campo del Levante (2-1 il finale) e si riporta a -9 dalla capolista Barcellona. Un successo, quello dei blancos, che ha creato un polverone in Spagna. La squadra di Spolari ha, infatti, portato a casa il successo grazie a due rigori contestati

Il primo l'ha trasformato Benzema, il secondo Bale (quest'ultimo non ha festeggiato, polemizzando per le tante panchine). Il Levante ha colto anche due pali. Nel prossimo week-end è in programma il Clasico.

SPORTAL.IT | 25-02-2019 07:25