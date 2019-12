Tifosi Napoli: "Vendiamolo pure ma a una condizione"

Dopo le feste di Natale, i tifosi del Napoli si sono risvegliati con una notizia non proprio confortante sul futuro azzurro: secondo il quotidiano spagnolo As – molto vicino al Real Madrid – Fabian Ruiz avrebbe scelto di non prolungare il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis, accettando la corte dei blancos che sarebbero pronti a sferrare l’assalto definitivo al centrocampista ex Betis.

Una notizia, quella della possibile partenza di Fabian, che però non è stata accolta allo stesso modo da tutti i tifosi del Napoli. Lo spagnolo sta vivendo un momento complicato in campo, da parecchio non riesce più a incidere positivamente sul gioco della squadra e non sono pochi coloro che iniziano a pensare che cederlo in cambio di una contropartita di valore possa rappresentare un buon affare per il Napoli.

LO SCAMBIO. “Farei uno scambio alla pari: Fabian per Isco”, l’idea che suggerisce Domenico su una delle pagine dedicate al tifo azzurro. Gianluca è sulla stessa lunghezza d’onda, anche se forse esagera nelle richieste: “70 milioni più Isco e Jovic e magari se ne può parlare”.

Ma c’è anche chi, pur non facendo nomi, suggerisce a De Laurentiis di cedere lo spagnolo. “Penso sia giunto il momento di metterlo fuori squadra e monetizzare cedendolo in quanto migliore giocatore dell’Europeo U21: con 70 milioni ci si può rinforzare”, scrive Mario.

“MEGLIO TENERLO”. Altri tifosi del Napoli invocano un po’ di calma nel decidere il futuro dello spagnolo, come Giulio: “vedere molti di voi bocciare un 23enne così facilmente mi fa cascare le braccia… forse proprio il fatto che lo vuole il Real dovrebbe dirvi qualcosa o no? Se giudichiamo i giocatori da questa prima parte di campionato, dovrebbe andar via quasi tutta la squadra”.

Per altri tifosi, inoltre, non è scontato che il Real riesca a convincere il Napoli e Fabian. “Ha il contratto in scadenza tra 4 anni”, ricorda Davil.

Luca, infine, spiega che tenere Fabian significa però trovargli la giusta posizione in campo: “si deve trovare una collocazione tattica per farlo esprimere al meglio nel 4-3-3 non può fare la mezz’ala perché non ha il passo e non può fare il regista… ha talento ma se non sappiamo come sfruttarlo meglio venderlo”.

SPORTEVAI | 27-12-2019 09:08