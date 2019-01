Il regalo di Ronaldo alla tifosa colpita con una pallonata

Niente invito a cena da parte di Cristiano Ronaldo per Elena Di Martino, la tifosa della Juventus colpita da una pallonata del portoghese durante il riscaldamento prima della gara giocata all’Allianz Stadium contro il Chievo Verona, che le aveva procurato una frattura al naso e la rottura degli occhiali.

Il cinque volte Pallone d’Oro, però, si è fatto perdonare regalando la sua maglia bianconera numero 7 autografata e con una personalissima dedica “Per Elena, un abbraccio”.

A testimoniare il gesto di Ronaldo un post su Facebook della stessa Elena che ha condiviso due foto: uno di lei sorridente con la maglia di CR7 autografata e una che la ritrae in posa con l’ex Real Madrid. “Il mio regalo per la pallonata. Un campione dentro e fuori dal campo…CR7”. Questo il messaggio scritto da Elena nel post.

I due si sono incontrati alla Continassa, dove i bianconeri si sono allenati dopo la vittoria in rimonta sul campo dell’Olimpico di Roma contro la Lazio, che era passata in vantaggio per l’autorete di Emre Can, mentre per la squadra di Allegri sono risultati decisivi i gol di Cancelo e dello stesso Ronaldo su calcio di rigore.

Con questo gol il nativo di Funchal ha stabilito l’ennesimo record da quando veste la maglia della Vecchia Signora: Ronaldo ha segnato consecutivamente nelle ultime otto partite giocate lontano da Torino, traguardo mai raggiunto da nessuno prima da lui da quando si assegnano i tre punti a vittoria in serie A.

Massimiliano Allegri ha riunito la squadra lunedì al centro di allenamento visto l’impegno nei quarti di finale di Coppa Italia che vedrà la Juventus affrontare l’Atalanta a Bergamo, squadra capace di pareggiare nell’ultima giornata di campionato con la Roma, dopo che i giallorossi si erano portati avanti di tre gol.

Non prenderà parte alla sfida Leonardo Bonucci, uscito durante la gara contro la Lazio per un problema alla caviglia che mette a rischio la sua presenza per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, che ha da poco ufficializzato l’acquisto dell’ex bianconero Alvaro Morata.

