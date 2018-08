Il retroscena di Balotelli: SuperMario rompe il silenzio

Mario Balotelli torna a parlare dopo settimane di silenzio. L'attaccante bresciano, accostato a diversi club di serie A e di Ligue 1, era sicuro di lasciare Nizza al termine della scorsa stagione, tanto che non si era presentato al giorno del raduno ad inizio luglio, scatenando le ire del nuovo allenatore Patrick Vieira e dei tifosi. Ma dopo il corteggiamento a vuoto del Parma e la trattativa fallita con il Marsiglia, SuperMario ha deciso di restare in Costa Azzurra.

"Confermo che rimanere è stata una mia scelta – ha dichiarato l'ex punta di Milan, Inter, Liverpool e Manchester City, ai microfoni della tv ufficiale del Nizza -. anche se una volta finita la scorsa stagione avevo intenzione di partire. Qui mi trovo bene, sono felice".

Secondo Mario è stato decisivo l'intervento di Vieira: "Il mister ha influito l’80% su questa decisione, ho ancora un anno di contratto e così ho scelto di restare. E l’ho deciso io: nessuno può dirmi cosa fare. Io faccio quello che sento. Rispetto tutti, ma alla fine nella mia carriera ho sempre deciso io".

Il Marsiglia è stato il club che più gli si è avvicinato, mentre le big di serie A lo hanno perlopiù snobbato: "Mi aveva fatto una proposta, con Garcia ho un buon rapporto: c'erano cinque club su di me". Il no alla proposta cinese: "Voglio giocare gli Europei del 2020 con l'Italia. Se fossi andato in Cina sarebbe stato tutto più difficile".

Ora c'è da ricucire la spaccatura con i tifosi, che in un comunicato lo avevano accusato di comportarsi come un "ladro in fuga": "Tifosi arrabbiati? Io guardo alla mia carriera, non penso a quello che dicono. Se si sono offesi, mi dispiace".

Queste le parole del presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère: "Mi dà molto fastidio pensare che Mario abbia fatto qualcosa di sbagliato. Perché non è vero. Raramente entriamo in questi dettagli, ma mi sembra necessario doverlo fare. Lui mi ha sempre detto che sarebbe rimasto qui nel caso in cui fossimo stati capaci di tenere il club in posizioni di classifica che permettessero di giocare in Europa. Abbiamo rinnovato il contratto, ma senza la qualificazione gli abbiamo comunicato di essere in difficoltà con il pagamento. Gli abbiamo dato l'ok per una possibile cessione e lui ha valutato. C'è stato anche il via libera per visitare il Centro Sportivo del Marsiglia e di valutare la proposta finanziaria. Per quanto riguarda l'assenza nei primi giorni di ritiro abbiamo chiarito tutto con Mario, in quei giorni lui non era più con la mente in questo club. Lo abbiamo sospeso per le prime tre giornate di campionato, lui ha capito, poi gli abbiamo comunicato di dover rientrare e l'ha fatto".

SPORTAL.IT | 24-08-2018 08:00