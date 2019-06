Il retroscena di Pistocchi sul tecnico del Milan spiazza tutti

Tutti aspettano il sì di Giampaolo, che dovrebbe solo liberarsi dalla Sampdoria prima di firmare per il Milan ma è davvero solo questa la ragione della mancata ufficializzazione dell’erede di Gattuso? E se – come si vocifera anche per la Juve in merito a Sarri – si trattasse di un temporeggiare dovuto al tentativo di arrivare a un nome più prestigioso? In questi mesi sono circolati tanti nomi come possibili allenatori del Milan: dal sogno Conte, presto tramontato, allo stesso Sarri fino a De Zerbi e Di Francesco. Da settimane però quasi nessuno ha dubbi: il prescelto è Giampaolo.

IL TWEET – Che però il tecnico della Samp non sia stata la prima scelta e neanche la seconda, lo assicura Maurizio Pistocchi. Il giornalista di Mediaset su twitter lancia la bomba (con tanto di emoticon a corredo) e scrive: “Clamoroso: il Milan ha proposto a Max Allegri un contratto da 10 mln di € a stagione, ma il tecnico ha declinato l’offerta”. Si sa che Allegri potrebbe anche prendersi un anno sabbatico, così come è noto che piaccia ad alcuni club di Premier (tra cui proprio il Chelsea) ma è l’idea di dover ripartire con una rifondazione totale in una società che peraltro non gli potrebbe consentire di giocare la Champions, sua vecchia ossessione, ad aver spinto Allegri a dire di no.

LE REAZIONI – Sconcertati i follower. In molti non credono a Pistocchi, altri commentano così: ” Sarebbe stata una stupidaggine da parte di tutti e due. 10 ml? Follia. Ad Allegri tra l’altro non conviene allenare subito una squadra inferiore alla Juve, altrimenti sarebbe a tutti troppo evidente quanto è scarso” o anche: “Invece di guardare il bilancio, continuano a offrire cifre che possono far inc… la Uefa“, oppure: ” Mi dica che è uno scherzo…. Mai la sardina a Milanello MAI!!!! Il rinnovamento e il nuovo Milan NON HA SENSO con Sardina in panca. #NoSardina”.

SPORTEVAI | 12-06-2019 11:14